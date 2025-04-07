Dolar bugün ne kadar oldu? 7 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru Trump'ın tarife genelgesiyle çalkantılı geçirdiği periyodun ardından yatay bir seyre bürünmüştü. Yeni hagtanın ilk gününde kur sınırlı yükseliş kaydediyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 7 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...
Dolar kuru sert ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini yükseltmesi sonrası yaşadığı sert dalgalanmanın ardından 38 TL bandına oturmuştu. Geçen haftayı da bu seyirde tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk gününde sınırlı yükseliş trendinde. Euro ve sterlin gibi para birimlerinde de benzer bir görünüm hakim. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL İşte 2 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...
Dolar alış: 38,0058 TL
Dolar satış: 38,0146 TL
Euro alış: 41,6914 TL
Euro satış: 41,7435 TL
Sterlin alış: 49,9987 TL
Sterlin satış: 49,0388 TL