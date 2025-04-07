Dolar bugün ne kadar oldu? 7 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru Trump'ın tarife genelgesiyle çalkantılı geçirdiği periyodun ardından yatay bir seyre bürünmüştü. Yeni hagtanın ilk gününde kur sınırlı yükseliş kaydediyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 7 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

Dolar kuru sert ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini yükseltmesi sonrası yaşadığı sert dalgalanmanın ardından 38 TL bandına oturmuştu. Geçen haftayı da bu seyirde tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk gününde sınırlı yükseliş trendinde. Euro ve sterlin gibi para birimlerinde de benzer bir görünüm hakim. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL İşte 2 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (7 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,0058 TL

Dolar satış: 38,0146 TL

7 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 41,6914 TL

Euro satış: 41,7435 TL

7 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 49,9987 TL

Sterlin satış: 49,0388 TL

7 NİSAN DÖVİZ KURLARI