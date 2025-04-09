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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? 9 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru, bir süredir sakin görünümde. Haftanın üçüncü gününde dünkü kapanışın 0,26 puan üstünde göre seyrediyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 9 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 08:24

ABD'nin Başkan Donald Trump tarafından açıklanan yeni gümrük tarifeleri dünya ekonomilerini sarsmaya devam ederken Türkiye döviz kurları istikrarlı bir çizgiye oturdu. Trump tarife kararını ilk açıkladığı tarihte bir ara 40 TL'yi aşan dolar, bir süredir 38 TL bandın seyrediyor. Geçen haftayı bu seviyelerde tamamlayan dolar/TL, yeni haftada sınırlı ileri geri adımlar atıyord. Euro ve sterlin için de aynı durum söz konusu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL İşte 9 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (9 NİSAN 2025)

Dolar alış: 37,9782 TL

Dolar satış: 38,0219 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? 9 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı
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9 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 41,7487 TL

Euro satış: 42,0419 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? 9 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

9 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 48,7001 TL

Sterlin satış: 48,8232 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? 9 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

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9 NİSAN DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu? 9 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın, 9 Nisan 2025 Çarşamba sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada 3.675,86 TL seviyesinde işlem görüyor.
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