Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin düşüşle başladı! İşte 28 Nisan döviz kurları

Dolar kuru 39 TL sınırına doğru adım adım yükselişini sürdürürken, euro ve sterlin haftanın ilkz işlem gününü aşağı yönlü açtı. Peki, bugün dolar ne kadar oıldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 28 Nisan güncel döviz kurları...
Küresel piyasalarda ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri ve devam eden belirsizlikler, döviz kurları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye’de ise para piyasaları, global dalgalanmalara paralel bir hareket sergiliyor. 28 Nisan itibarıyla dolar/TL kuru serbest piyasada 39 TL sınırına doğru yükselişini sürdürüyor. Euro ve sterlin ise haftaya değer kaybıyla başladı. Peki, döviz piyasalarında son durum ne? Dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL? İşte 28 Nisan güncel döviz kurları ve piyasadaki son gelişmeler...
Dolar alış: 38,4468 TL
Dolar satış: 38,4541 TL
Euro alış: 43,6952 TL
Euro satış: 43,7314 TL
Sterlin alış: 51,1485 TL
Sterlin satış: 51,2062 TL