Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 2 Temmuz döviz kurları

Dolar kuru hafta ortası itibarıyla yine sınırlı yükseliş görünümünde. Euro ve sterlin kuru da paralel bir seyirde. İşte 2 Temmuz 2025 döviz kurları...
İran ve İsrail arasındaki çatışmalarda sağlanan kısmi ateşkesin ardından küresel piyasalardaki tedirginlik şimdilik azaldı. Bu durum, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluştururken, dolar başta olmak üzere Batılı para birimlerinde ise toparlanma gözlemleniyor. Ancak Orta Doğu'daki ateşkesin kalıcılığına dair belirsizlikler, döviz kurları üzerinde dalgalanmalar yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, para piyasalarında kısa vadeli oynaklığın artabileceği konusunda uyarıyor. Peki, 2 Temmuz 2025 itibarıyla güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro ve sterlin fiyatları ne seviyede? İşte detaylar...
Dolar alış: 39,8278 TL
Dolar satış: 39,8418 TL
Euro alış: 47,0593 TL
Euro satış: 47,2240 TL
Sterlin alış: 54,7262 TL
Sterlin satış: 54,9265 TL