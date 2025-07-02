Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 2 Temmuz döviz kurları

İran ve İsrail arasındaki çatışmalarda sağlanan kısmi ateşkesin ardından küresel piyasalardaki tedirginlik şimdilik azaldı. Bu durum, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluştururken, dolar başta olmak üzere Batılı para birimlerinde ise toparlanma gözlemleniyor. Ancak Orta Doğu'daki ateşkesin kalıcılığına dair belirsizlikler, döviz kurları üzerinde dalgalanmalar yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, para piyasalarında kısa vadeli oynaklığın artabileceği konusunda uyarıyor. Peki, 2 Temmuz 2025 itibarıyla güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro ve sterlin fiyatları ne seviyede? İşte detaylar...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (2 TEMMUZ)

Dolar alış: 39,8278 TL

Dolar satış: 39,8418 TL

2 TEMMUZ EURO KAÇ TL?

Euro alış: 47,0593 TL

Euro satış: 47,2240 TL

2 TEMMUZ STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,7262 TL

Sterlin satış: 54,9265 TL

2 TEMMUZ 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI