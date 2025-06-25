Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?! İşte 25 Haziran döviz kurları

İran ve İsrail 13. gününe giren ve ABD Başkanı Donald Trump ateşkes ilanına rağmen devam eden İran İsrail çatışması küresel ekonomiyi derinden sarsmaya devam ediyor. Bu güvensiz ortamda yatırımlarına yön vermek isteyen birçok vatandaş altın ve döviz piyasalarına dikkat kesildi. Peki bugün güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 25 Haziran 2025 döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (25 HAZİRAN)

Dolar alış: 39,5848 TL

Dolar satış: 39,6598 TL

25 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 45,9969 TL

Euro satış: 46,1208 TL

25 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 53,9228 TL

Sterlin satış: 54,0534 TL

25 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI