Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?! İşte 25 Haziran döviz kurları

Dolar kuru, İsrail, ABD, İran üçgeninde gerilim Donald Trump'ın ateşkes ilanına rağmen sürerken yeni haftayı yukarı yönlü başlamıştı. Dolar yeni güne de sınırlı yükselişle merhaba dedi. Euro ve sterlin ise dünkü sert yükselişin ardından yukarı yönlü görünümde . İşte 25 Haziran 2025 döviz kurları...
İran ve İsrail 13. gününe giren ve ABD Başkanı Donald Trump ateşkes ilanına rağmen devam eden İran İsrail çatışması küresel ekonomiyi derinden sarsmaya devam ediyor. Bu güvensiz ortamda yatırımlarına yön vermek isteyen birçok vatandaş altın ve döviz piyasalarına dikkat kesildi. Peki bugün güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 25 Haziran 2025 döviz kurları...
Dolar alış: 39,5848 TL
Dolar satış: 39,6598 TL
Euro alış: 45,9969 TL
Euro satış: 46,1208 TL
Sterlin alış: 53,9228 TL
Sterlin satış: 54,0534 TL