Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 26 Haziran döviz kurları

İran ve İsrail arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından küresel piyasalarda tedirginlik seviyesi bir miktar azaldı. Ancak yatırımcılar temkinli duruşunu sürdürüyor. Orta Doğu’da ateşkesin kalıcılığına yönelik belirsizlik, döviz kurları üzerinde dalgalanma şeklinde kendini gösteriyor. Uzmanlar para piyasalarında kısa vadeli oynaklığın artabileceğini belirtiyor. Peki bugün güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 26 Haziran 2025 döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (26 HAZİRAN)

Dolar alış: 39,7547 TL

Dolar satış: 39,7732 TL

26 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 46,5997 TL

Euro satış: 46,7318 TL

26 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,6570 TL

Sterlin satış: 54,7202 TL

26 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARIX