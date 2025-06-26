Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 26 Haziran döviz kurları

İstanbul
Dolar, euro ve sterlin yeni günü yukarı yönlü olarak açtı. İşte 26 Haziran 2025 döviz kurları...
İran ve İsrail arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından küresel piyasalarda tedirginlik seviyesi bir miktar azaldı. Ancak yatırımcılar temkinli duruşunu sürdürüyor. Orta Doğu’da ateşkesin kalıcılığına yönelik belirsizlik, döviz kurları üzerinde dalgalanma şeklinde kendini gösteriyor. Uzmanlar para piyasalarında kısa vadeli oynaklığın artabileceğini belirtiyor. Peki bugün güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 26 Haziran 2025 döviz kurları...
Dolar alış: 39,7547 TL
Dolar satış: 39,7732 TL
Euro alış: 46,5997 TL
Euro satış: 46,7318 TL
Sterlin alış: 54,6570 TL
Sterlin satış: 54,7202 TL