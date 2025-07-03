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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 3 Temmuz döviz kurları

Dolar kuru hafta ortası itibarıyla yine sınırlı yükseliş görünümünde. Euro ve sterlin kuru da paralel bir seyirde. İşte 3 Tammuz 2025 döviz kurları...

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Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 3 Temmuz döviz kurları
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 06:41
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 06:45

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar sonrası sağlanan geçici ateşkes, küresel piyasalarda bir nebze olsun rahatlama sağladı. Bu gelişme altın fiyatlarında aşağı yönlü bir etki yaratırken, başta dolar olmak üzere Batılı para birimlerinde toparlanma eğilimi gözlemleniyor. Yine de Orta Doğu’daki siyasi belirsizlikler, döviz kurlarında dalgalanmaların sürmesine neden oluyor. Uzmanlar, kısa vadede piyasalarda hareketliliğin artabileceği konusunda uyarıyor. 3 Temmuz 2025 itibarıyla döviz kurlarındaki güncel durum şöyle: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte öne çıkan rakamlar…

Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 3 Temmuz döviz kurları

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (3 TEMMUZ)

Dolar alış: 39,9181 TL

Dolar satış: 39,9435 TL

Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 3 Tammuz döviz kurları

3 TEMMUZ EURO KAÇ TL

Euro alış: 47,0539 TL

Euro satış: 47,1171 TL

3 TEMMUZ STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,3613 TL

Sterlin satış: 54,46 32 TL

3 TEMMUZ 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 3 Temmuz döviz kurları
ETİKETLER
#dolar kuru
#Güncel Döviz Kurları
#Ekonomi
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