Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 30 Haziran döviz kurları

İran ve İsrail geçici ateşkes sağladıktan sonra küresel piyasalarda tedirginlik seviyesi bir nebze de olsa azalmıştı. Bu durum altını frenlerken dolar başta olmak üzere Batı'lı para birimlerinde toparlanma görülmüştü Buna karşın Orta Doğu’da ateşkesin kalıcılığına yönelik belirsizlik, döviz kurları üzerinde dalgalanma şeklinde kendini gösteriyor. Uzmanlar para piyasalarında kısa vadeli oynaklığın artabileceğini belirtiyor. Peki bugün güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 30 Haziran 2025 döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (30 HAZİRAN)

Dolar alış: 39,8939 TL

Dolar satış: 39,9056 TL

30 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 46,7176 TL

Euro satış: 46,8512 TL

30 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,6078 TL

Sterlin satış: 54,8303 TL

30 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI