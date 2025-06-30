Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 30 Haziran döviz kurları

Dolar yeni haftayı geçen hafta kapanışta olduğu gibi yine yukarı yönlü olarak açtı. Euronun sabah saatleri itibarıyla yönü aşağı. İşte 30 Haziran 2025 döviz kurları...
İran ve İsrail geçici ateşkes sağladıktan sonra küresel piyasalarda tedirginlik seviyesi bir nebze de olsa azalmıştı. Bu durum altını frenlerken dolar başta olmak üzere Batı'lı para birimlerinde toparlanma görülmüştü Buna karşın Orta Doğu’da ateşkesin kalıcılığına yönelik belirsizlik, döviz kurları üzerinde dalgalanma şeklinde kendini gösteriyor. Uzmanlar para piyasalarında kısa vadeli oynaklığın artabileceğini belirtiyor. Peki bugün güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 30 Haziran 2025 döviz kurları...
Dolar alış: 39,8939 TL
Dolar satış: 39,9056 TL
Euro alış: 46,7176 TL
Euro satış: 46,8512 TL
Sterlin alış: 54,6078 TL
Sterlin satış: 54,8303 TL