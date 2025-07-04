Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 4 Temmuz döviz kurları

Dolar kuru haftanın son gününde günlerdir olduğu gibi yatay görünümünde 40 TL sınırının hemen altında konumlanmış durumda. Euro ve sterlin kurları da sınırlı yükselişini sürdürüyor. İşte 4 Temmuz 2025 döviz kurları...

Haftanın son işlem gününde döviz piyasalarında dolar yatay pozisyonda kalmaya devam ediyor. Dolar/TL, euro ve sterlin kurları da benzer bir eğilimde güne sınırlı yükselişle başladı. Diğer yandan küresel piyasalardaki gelişmelerin ve iç dinamiklerin etkisiyle şekillenen döviz kurları, yatırımcıların ve dövizle işlem yapan vatandaşların odağında yer almayı sürdürüyor. Peki, 4 Temmuz 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve para piyasaları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (4 TEMMUZ 2025)

Dolar alış: 39,8170 TL

Dolar satış: 39,8723 TL

4 TEMMUZ EURO KAÇ TL

Euro alış: 46,8797 T

Euro satış: 46,9992 TL

4 TEMMUZ STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,3886 T

Sterlin satış: 54,5425 TL

4 TEMMUZ 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI



