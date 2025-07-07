Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 7 Temmuz döviz kurları

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününde 40 TL sınırına çok yakın seyrediyor. Euro ve sterlin kurları da güne yükselişle başladı. İşte 7 Temmuz 2025 döviz kurları...
Dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğiliminde 40 TL'nin hemen altında konumlanmış durumda. Euro ve sterlin kurları da benzer bir eğilimde günü yükselişle açtı. Küresel piyasalardaki gelişmelerin ve iç dinamiklerin etkisiyle şekillenen döviz kurları, yatırımcıların ve dövizle işlem yapan vatandaşların odağında yer almayı sürdürüyor. Peki, 7 Temmuz 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve para piyasaları...
Dolar alış: 39,9206 TL
Dolar satış: 39,9774 TL
Euro alış: 47,0050 T
Euro satış: 47,1455 TL
Sterlin alış: 54,1808 T
Sterlin satış: 54,7307 TL