Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar fiyatı, yeni güne sınırlı bir yükselişle başladı. Euro ve sterlin ise hafif yükseliş eğiliminde. İşte 10 Haziran 2025 güncel döviz kurları…
Döviz piyasalarındaki hareketlilik, küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Bu faktörler, özellikle dolar, euro ve sterlin gibi rezerv para birimlerinde yaşanan dalgalanmaların hem yatırımcılar hem de ekonomi yönetimleri açısından kritik önem taşımasına neden oluyor. Doların orta vadeli görünümüne ilişkin yukarı yönlü beklentiler sürerken, euro ve sterlinin izlediği yön de piyasalarda dikkatle takip ediliyor. 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla dolar/TL kuru güne sınırlı bir yükselişle başladı. Peki bugün döviz kurlarında son durum ne? Dolar, euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? İşte 10 Haziran 2025 güncel döviz fiyatları...
Dolar alış: 39,2770 TL
Dolar satış: 39,2931 TL
Euro alış: 44,8075 TL
Euro satış: 44,8727 TL
Sterlin alış: 53,2080 TL
Sterlin satış: 53,2785 TL
Döviz piyasalarında yön arayışı sürerken, döviz kurlarındaki bu anlık değişimler yatırım kararlarını da doğrudan etkiliyor. Gün içi gelişmeler ve açıklanacak veriler, fiyatlamalarda yeni dalgalanmalara yol açabilir. Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda, döviz kuru takibi her zamankinden daha kritik hale gelmiş durumda. İşte günün güncel döviz kurları: