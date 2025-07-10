Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz döviz kurları

Dolar kuru 40 TL üzerinde yeni pozisyonunu bulurken yeni günü yatay seyirde açtı. Euro ve sterlin kurları ise sınırlı yükseliş sergiliyor. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz 2025 döviz kurları...

Dolar kuru hafta başında uluslararası gelişmelere bağılı olarak gelişmekte olan ülkelelerin para birimlerinhe karşı değer artışyı göstermişti. Böylece kur 40 TL direncini kırarken bu barajın hemen üzerinde yatay pozisyonunu koruyor. Euro kuru ve sterlin kuru da birkaç puanlık seri yükselişinin ardından 10 Temmuz Çarşamba itibarıyla sınırlı yükseliş ile güne başladı. Peki, 10 Temmuz 2025 dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve para piyasalarında son durum...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (10 TEMMUZ 2025)

Dolar alış: 40,0145 TL

Dolar satış: 40,0650 TL

10 TEMMUZ EURO KAÇ TL

Euro alış: 47,0057 TL

Euro satış: 47,2456 TL

10 TEMMUZ STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,5756 TL

Sterlin satış: 54,7072TL

10 TEMMUZ 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI