Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz döviz kurları

Dolar kuru 40 TL üzerinde yeni pozisyonunu bulurken yeni günü yatay seyirde açtı. Euro ve sterlin kurları ise sınırlı yükseliş sergiliyor. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz 2025 döviz kurları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 06:40
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 06:48

hafta başında uluslararası gelişmelere bağılı olarak gelişmekte olan ülkelelerin para birimlerinhe karşı değer artışyı göstermişti. Böylece kur 40 TL direncini kırarken bu barajın hemen üzerinde yatay pozisyonunu koruyor. ve da birkaç puanlık seri yükselişinin ardından 10 Temmuz Çarşamba itibarıyla sınırlı yükseliş ile güne başladı. Peki, 10 Temmuz 2025 dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve para piyasalarında son durum...

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz döviz kurları

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (10 TEMMUZ 2025)

Dolar alış: 40,0145 TL

Dolar satış: 40,0650 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz döviz kurları

10 TEMMUZ EURO KAÇ TL

Euro alış: 47,0057 TL

Euro satış: 47,2456 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz döviz kurları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın ETF'lerinde son 5 yılın zirvesi

10 TEMMUZ STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,5756 TL

Sterlin satış: 54,7072TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz döviz kurları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük emekli maaşına zam! Teklif TBMM'de kabul edildi

10 TEMMUZ 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz döviz kurları

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın, 10 Temmuz Çarşamba sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada 4.270 TL seviyesinde alıcı buluyor.
ETİKETLER
#dolar kuru
#dolar kuru
#dolar fiyatı
#euro kuru
#euro kuru
#para piyasaları
#sterlin kuru
#sterlin kuru
#Güncel Döviz Kurları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.