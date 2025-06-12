Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 12 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarındaki hareketlilik, küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Bu faktörler, özellikle dolar, euro ve sterlin gibi rezerv para birimlerinde yaşanan dalgalanmaların hem yatırımcılar hem de ekonomi yönetimleri açısından kritik önem taşımasına neden oluyor. Doların orta vadeli görünümüne ilişkin yukarı yönlü beklentiler sürerken, euro ve sterlinin izlediği yön de piyasalarda dikkatle takip ediliyor. 12 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla dolar/TL kuru güne sınırlı bir yükselişle başladı. Peki bugün döviz kurlarında son durum ne? Dolar, euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? İşte 12 Haziran 2025 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (12 HAZİRAN 2025)

Dolar alış: 39,1956 TL

Dolar satış: 39,2044 TL

12 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 45,2534 TL

Euro satış: 45,3102 TL

12 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 53,2140T

Sterlin satış: 53,3316 TL

12 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz piyasalarında yön arayışı sürerken, döviz kurlarındaki bu anlık değişimler yatırım kararlarını da doğrudan etkiliyor. Gün içi gelişmeler ve açıklanacak veriler, fiyatlamalarda yeni dalgalanmalara yol açabilir. Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda, döviz kuru takibi her zamankinden daha kritik hale gelmiş durumda. İşte günün güncel döviz kurları: