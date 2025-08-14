Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı; güncel döviz kurları

Uluslararası finans dünyasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tarifesi kararını 90 gün ertelemesinin etkisi hissediliyor. Türkiye’de haftaya temkinli bir şekilde başlayan dolar 40,70 TL bandında yatay yseyrini sürdürüyor. Euro gibi sınırlı yükseliş gösteren sterlin kuru bugün sabah saatleri itibarıyla 55.00 TL direncini kırmış durumda. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro fiyatı sterlin fiyatı ne kadar? İşte 14 Ağustos Perşembe güncel döviz kurları:

14 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,7624 TL

Satış: 40,7794

14 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,7985 TL

Satış: 47,8782 TL

14 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,4644 TL

Satış: 55,5061 TL

14 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI