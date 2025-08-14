Menü Kapat
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı; güncel döviz kurları

Dolar kuru 41 TL sınırına doğru küçük adımlarla ilerliyor. Euro ve sterlin kurları da istikrarlı ancak sınırlı adımlarla benzer bir görümünde. Peki bugün dolar kaç TL? İşte 14 Ağustos 2025 Perşembe güncel döviz fiyatları.

Suat Vilgen
14.08.2025
06:42
14.08.2025
06:42

Uluslararası finans dünyasında Başkanı Donald 'ın 'e yönelik gümrük tarifesi kararını 90 gün ertelemesinin etkisi hissediliyor. Türkiye’de haftaya temkinli bir şekilde başlayan 40,70 TL bandında yatay yseyrini sürdürüyor. Euro gibi sınırlı yükseliş gösteren bugün sabah saatleri itibarıyla 55.00 TL direncini kırmış durumda. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro fiyatı ne kadar? İşte 14 Ağustos Perşembe :

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı; güncel döviz kurları

14 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,7624 TL

Satış: 40,7794

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı; güncel döviz kurları

14 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,7985 TL

Satış: 47,8782 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı; güncel döviz kurları

14 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,4644 TL

Satış: 55,5061 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı; güncel döviz kurları

14 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı; güncel döviz kurları
ETİKETLER
#dolar kuru
#çin
#dolar
#döviz kurları
#euro kuru
#trump
#para piyasaları
#sterlin kuru
#Abd
#sterlin fiyatı
#Güncel Döviz Kurları
#Euro 2026 Elemeleri
#Ekonomi
