Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı; güncel döviz kurları

İstanbul
Uluslararası finans dünyasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tarifesi kararını 90 gün ertelemesinin etkisi hissediliyor. Türkiye’de haftaya temkinli bir şekilde başlayan dolar 40,70 TL bandında yatay yseyrini sürdürüyor. Euro gibi sınırlı yükseliş gösteren sterlin kuru bugün sabah saatleri itibarıyla 55.00 TL direncini kırmış durumda. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro fiyatı sterlin fiyatı ne kadar? İşte 14 Ağustos Perşembe güncel döviz kurları:
Alış: 40,7624 TL
Satış: 40,7794
Alış: 47,7985 TL
Satış: 47,8782 TL
Alış: 55,4644 TL
Satış: 55,5061 TL