Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 15 Temmuz güncel döviz kurları

Para piyasaları bir kez daha Donald Trump depremi yaşıyor! ABD Başkanı'nın gümrük vergisi açıklamaları sonrası altın tırmanırken dolar kuru ise sınırlı yükseliş ile 40 TL'nin üzerinde konumlandı. Peki dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin fiyatı kaç TL? İşte 15 Temmuz 2025 güncel döviz kurları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları global ölçekte piyasaları bir kez daha sarstı. Avrupa Birliği’ne (AB) ve Meksika’ya yüzde 30 ek gümrük vergisi getiren Trump, bu adımı "ulusal çıkarları koruma" amacıyla attıklarını söyledi. Trump'ın açıklaması sonrası güvenli liman olarak görülen altına bir kez daha hücum başlayınca altın fiyatlarında ciddi oranda yükseliş gözlendi. Döviz piyasalarında ise dolar sınırlı yükseliş ivmesini korurken euro fiyatında düşüş gözlemlendi. Peki dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin fiyatı kaç TL? İşte 15 Temmuz 2025 güncel döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (15 TEMMUZ 2025)

Dolar alış: 40,2221 TL

Dolar satış: 40,2300 TL

15 TEMMUZ EURO KAÇ TL

Euro alış: 46,9360 TL

Euro satış: 47,0783 TL

15 TEMMUZ STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,0558 TL

Sterlin satış: 54,1037 TL

15 TEMMUZ 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI