Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 17 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar başta olmak üzere döviz kurları, İsrail - İran savaşının etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Yatırım açısından en gözde para birimleri dolar, euro ve sterlin haftaya yükselişle başlamıştı. Dolar dün nazaran bir miktar değer kaybederken, euro v sterlin sınırlı yükseliş kaydetti. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? Euro ve sterlin fiyatı kaç TL? İşte 17 Haziran 2025 döviz kurları...

Orta Doğu'da tırmanan ve çatışmaya dönüşen İsrail - İran gerilimi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını artırırken döviz kurları dün haftayı yükselişle açmıştı. Jeopolitik risklerin artmasına bağlı olarak, dolar, euro ve sterlin kurunda dikkat çekici hareketler gözlenmeye devam ediyor. Özellikle doların ılımlı da olsa yukarı yönlü ivmesi dün akşam saatlerinde stabil seyre dönerken euro ve sterlin ise sınırlı yükseliş trendini sürdürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? İşte 17 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel döviz kurları ve piyasadaki son durum...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (17 HAZİRAN 2025)

Dolar alış: 39,4087 TL

Dolar satış: 39,4199 TL

17 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 45,5784 TL

Euro satış: 45,7126 TL

17 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 53,5531 TL

Sterlin satış: 53,6343 TL

17 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI