Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 17 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar başta olmak üzere döviz kurları, İsrail - İran savaşının etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Yatırım açısından en gözde para birimleri dolar, euro ve sterlin haftaya yükselişle başlamıştı. Dolar dün nazaran bir miktar değer kaybederken, euro v sterlin sınırlı yükseliş kaydetti. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? Euro ve sterlin fiyatı kaç TL? İşte 17 Haziran 2025 döviz kurları...
Orta Doğu'da tırmanan ve çatışmaya dönüşen İsrail - İran gerilimi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını artırırken döviz kurları dün haftayı yükselişle açmıştı. Jeopolitik risklerin artmasına bağlı olarak, dolar, euro ve sterlin kurunda dikkat çekici hareketler gözlenmeye devam ediyor. Özellikle doların ılımlı da olsa yukarı yönlü ivmesi dün akşam saatlerinde stabil seyre dönerken euro ve sterlin ise sınırlı yükseliş trendini sürdürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? İşte 17 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel döviz kurları ve piyasadaki son durum...
Dolar alış: 39,4087 TL
Dolar satış: 39,4199 TL
Euro alış: 45,5784 TL
Euro satış: 45,7126 TL
Sterlin alış: 53,5531 TL
Sterlin satış: 53,6343 TL