Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar kuru başta olmak üzere İsrail ile İran arasındaki gerilim döviz piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan döviz kurlarında bugün sınırlı da olsa değişimler yaşanıyor. İşte 18 Haziran 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son durum...

İsrail ile İran arasında tırmanan ve sıcak çatışmaya dönüşen kriz, küresel piyasalarda güvenli limanlara yönelimi hızlandırırken, döviz kurlarında da etkisini sürdürüyor. Haftaya güçlü bir başlangıç yapan dolar, euro ve sterlin; yatırımcıların odağında yer alıyor. Dolar, euro ve sterlin, sınırlı da olsa yükseliş trendini devam ettiriyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI MERAK EDİLİYOR

Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? 18 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla döviz kurlarında son tablo ve piyasadaki gelişmeler şu şekilde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (18 HAZİRAN 2025)

Dolar alış: 39,5191 TL

Dolar satış: 39,5367 TL

18 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 45,4493 TL

Euro satış: 45,4792 TL

18 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 53,0862 TL

Sterlin satış: 53,1604 TL

18 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI