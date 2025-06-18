Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar kuru başta olmak üzere İsrail ile İran arasındaki gerilim döviz piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan döviz kurlarında bugün sınırlı da olsa değişimler yaşanıyor. İşte 18 Haziran 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son durum...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 07:40

İsrail ile İran arasında tırmanan ve sıcak çatışmaya dönüşen kriz, küresel piyasalarda güvenli limanlara yönelimi hızlandırırken, döviz kurlarında da etkisini sürdürüyor. Haftaya güçlü bir başlangıç yapan dolar, euro ve sterlin; yatırımcıların odağında yer alıyor. Dolar, euro ve sterlin, sınırlı da olsa yükseliş trendini devam ettiriyor.

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2025 güncel döviz kurları

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI MERAK EDİLİYOR

Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? 18 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla döviz kurlarında son tablo ve piyasadaki gelişmeler şu şekilde...

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2025 güncel döviz kurları

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (18 HAZİRAN 2025)

Dolar alış: 39,5191 TL

Dolar satış: 39,5367 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2025 güncel döviz kurları

18 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 45,4493 TL

Euro satış: 45,4792 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2025 güncel döviz kurları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
FED faizi düşürürse altın ne olur? Gümüş ve altın yatırımcıları bu kararı bekliyor

18 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 53,0862 TL

Sterlin satış: 53,1604 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2025 güncel döviz kurları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın hız kesmiyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2025 altın fiyatları

18 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2025 güncel döviz kurları
ETİKETLER
#dolar kuru
#dolar fiyatı
#euro kuru
#Güncel Döviz Kurları
#Güncel Döviz Fiyatları
#Dolar/tl
#euro fiyatı
#sterlin fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.