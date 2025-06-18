Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar kuru başta olmak üzere İsrail ile İran arasındaki gerilim döviz piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan döviz kurlarında bugün sınırlı da olsa değişimler yaşanıyor. İşte 18 Haziran 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son durum...
İsrail ile İran arasında tırmanan ve sıcak çatışmaya dönüşen kriz, küresel piyasalarda güvenli limanlara yönelimi hızlandırırken, döviz kurlarında da etkisini sürdürüyor. Haftaya güçlü bir başlangıç yapan dolar, euro ve sterlin; yatırımcıların odağında yer alıyor. Dolar, euro ve sterlin, sınırlı da olsa yükseliş trendini devam ettiriyor.
Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? 18 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla döviz kurlarında son tablo ve piyasadaki gelişmeler şu şekilde...
Dolar alış: 39,5191 TL
Dolar satış: 39,5367 TL
Euro alış: 45,4493 TL
Euro satış: 45,4792 TL
Sterlin alış: 53,0862 TL
Sterlin satış: 53,1604 TL