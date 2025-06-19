Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 19 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar başta olmak üzere, İsrail ve İran arasındaki gerilimli süreç döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açmayı sürdürüyor. Haftaya yükselişle başlayan kurlarda bugün hafif değişiklikler gözlemleniyor. İşte 19 Haziran 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlinin güncel durumu...

İsrail ile İran arasında büyüyen ve silahlı çatışmaya dönüşen kriz, küresel ölçekte yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirirken, döviz piyasalarında da etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Dolar, euro ve sterlin haftaya güçlü bir ivmeyle giriş yaptı. Üç para birimi de yatırımcıların yakın takibinde kalırken, yükseliş eğilimini sınırlı ölçüde de olsa sürdürüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI MERAK KONUSU

Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin hangi seviyelerde işlem görüyor? 19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla döviz piyasasında son görünüm ve güncel rakamlar şu şekilde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (19 HAZİRAN 2025)

Dolar alış: 39,5109 TL

Dolar satış: 39,5605 TL

19 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 45,3966 TL

Euro satış: 45,5336 TL

19 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 53,0992 TL

Sterlin satış: 53,2092 TL

19 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI