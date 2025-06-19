Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 19 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar başta olmak üzere, İsrail ve İran arasındaki gerilimli süreç döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açmayı sürdürüyor. Haftaya yükselişle başlayan kurlarda bugün hafif değişiklikler gözlemleniyor. İşte 19 Haziran 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlinin güncel durumu...
İsrail ile İran arasında büyüyen ve silahlı çatışmaya dönüşen kriz, küresel ölçekte yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirirken, döviz piyasalarında da etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Dolar, euro ve sterlin haftaya güçlü bir ivmeyle giriş yaptı. Üç para birimi de yatırımcıların yakın takibinde kalırken, yükseliş eğilimini sınırlı ölçüde de olsa sürdürüyor.
Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin hangi seviyelerde işlem görüyor? 19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla döviz piyasasında son görünüm ve güncel rakamlar şu şekilde...
Dolar alış: 39,5109 TL
Dolar satış: 39,5605 TL
Euro alış: 45,3966 TL
Euro satış: 45,5336 TL
Sterlin alış: 53,0992 TL
Sterlin satış: 53,2092 TL