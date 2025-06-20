Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 20 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar başta olmak üzere, İsrail ve İran arasındaki gerilimli süreç döviz piyasalarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan kurlarda bugün sınırlı da olsa hareketlilik gözlemleniyor. İşte 20 Haziran 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlinin güncel durumu...

İsrail ile İran arasında büyüyen ve sıcak çatışma boyutuna ulaşan kriz, dünya genelinde yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeye devam ediyor. Bu gelişmelerin etkisiyle döviz piyasaları da dalgalı seyrini sürdürüyor. Haftanın son günü olan 20 Haziran’da, dolar, euro ve sterlin haftaya başladıkları yukarı yönlü eğilimi kısmen koruyarak yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Özellikle dolar kurundaki hareketlilik, küresel risk algısındaki artışla paralel bir şekilde ilerliyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI MERAK EDİLİYOR

Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin hangi seviyelerde işlem görüyor? 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla döviz piyasasında güncel görünüm ve rakamlar şöyle:

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (20 HAZİRAN 2025)

Dolar alış: 39,6623 TL

Dolar satış: 39,6732 TL

20 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 45,7173 TL

Euro satış: 45,8385 TL

20 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 53,5514 TL

Sterlin satış: 53,6105 TL

20 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Piyasaların yeni gelişmelere vereceği tepki, döviz fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek. İşte günün açılış döviz kurları: