Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları

Altın fiyatları ve döviz kurları, geçtiğimiz hafta ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifesi politikalarının ardından uluslararası piyasalarda sert bir dalgalanma yaşadı. Yatırımcıların güvenli liman arayışında yöneldiği altın, küresel ölçekte değer kazanırken; yurt içinde gram altın tarihi zirvesini gördü. Döviz piyasalarında ise dolar, euro ve sterlin kısa süreli düşüşlerin ardından yeniden sınırlı yükseliş trendine girdi. Türk Lirası karşısındaki bu dalgalı seyir yatırımcıyı ekran başına kilitledi. Peki yeni haftanın ilk gününde dolar ne kadar, euro fiyatı, sterlin fiyatı kaç TL? İşte para piyasalarında son durum...
Dolar alış: 40,3996 TL
Dolar satış: 40,4143 TL
Euro alış: 46,9696 TL
Euro satış: 47,0466 TL
Sterlin alış: 54,2158TL
Sterlin satış: 54,2639 TL