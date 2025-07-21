Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları

Altın fiyatları ve döviz kurları, geçtiğimiz hafta ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifesi politikalarının ardından uluslararası piyasalarda sert bir dalgalanma yaşadı. Yatırımcıların güvenli liman arayışında yöneldiği altın, küresel ölçekte değer kazanırken; yurt içinde gram altın tarihi zirvesini gördü. Döviz piyasalarında ise dolar, euro ve sterlin kısa süreli düşüşlerin ardından yeniden sınırlı yükseliş trendine girdi. Türk Lirası karşısındaki bu dalgalı seyir yatırımcıyı ekran başına kilitledi. Peki yeni haftanın ilk gününde dolar ne kadar, euro fiyatı, sterlin fiyatı kaç TL? İşte para piyasalarında son durum...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (21 TEMMUZ 2025)

Dolar alış: 40,3996 TL

Dolar satış: 40,4143 TL

EURO KAÇ TL? (21 TEMMUZ 2025)

Euro alış: 46,9696 TL

Euro satış: 47,0466 TL

STERLİN KAÇ TL? (21 TEMMUZ 2025)

Sterlin alış: 54,2158TL

Sterlin satış: 54,2639 TL

21 TEMMUZ 2025 DÖVİZ KURLARI