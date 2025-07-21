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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları

Döviz kurları, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın son gümrük tarifesi açıklamaları sonrası yaşanan dalgalanmanın ardından yön aramaya devam ediyor. Dolar, euro ve sterlin ise Türk Lirası karşısında sınırlı yükselişini sürdürüyor. İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 06:44
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 06:51

ve , geçtiğimiz hafta ABD eski Başkanı Donald ’ın açıkladığı yeni gümrük tarifesi politikalarının ardından uluslararası piyasalarda sert bir dalgalanma yaşadı. Yatırımcıların güvenli liman arayışında yöneldiği altın, küresel ölçekte değer kazanırken; yurt içinde gram altın tarihi zirvesini gördü. Döviz piyasalarında ise , euro ve sterlin kısa süreli düşüşlerin ardından yeniden sınırlı yükseliş trendine girdi. Türk Lirası karşısındaki bu dalgalı seyir yatırımcıyı ekran başına kilitledi. Peki yeni haftanın ilk gününde dolar ne kadar, , kaç TL? İşte para piyasalarında son durum...

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (21 TEMMUZ 2025)

Dolar alış: 40,3996 TL

Dolar satış: 40,4143 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları
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EURO KAÇ TL? (21 TEMMUZ 2025)

Euro alış: 46,9696 TL

Euro satış: 47,0466 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları

STERLİN KAÇ TL? (21 TEMMUZ 2025)

Sterlin alış: 54,2158TL

Sterlin satış: 54,2639 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları
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21 TEMMUZ 2025 DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
21 Temmuz 2025 itibarıyla gram altın serbest piyasada 4.357 TL'den alıcı buluyor.
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