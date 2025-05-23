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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru başta olmak üzere euro ve sterlin ve diğer güncel döviz kurları yatırımcıların yakın takibinde. Pek bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 23 Mayıs 2025 güncel döviz kurları…

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 08:06
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 08:06

Döviz piyasalarındaki hareketlilik devam ediyor ve yatırımcıların gözü yine dolar kurunda. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen euro ve sterlin de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz cuma günü dolar/TL kuru 38,6750 seviyesinden kapanmıştı. Dün ise bu kur 38,8097 seviyesine yükseldi. Bugün itibarıyla dolar yeniden 39 TL seviyesini aşmış durumda. Euro ve sterlin de benzer şekilde yükseliş eğiliminde. Euro, 44 TL'nin üzerinde işlem görürken, sterlin 52 TL seviyesinin üzerinde fiyatlandı. Peki güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı...

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (23 MAYIS 2025)

Dolar alış: 39,0203 TL

Dolar satış: 39,0287 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

23 MAYIS EURO KAÇ TL?

Euro alış: 44,1588 TL

Euro satış: 44,1773 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı
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23 MAYIS STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 52,5204 TL

Sterlin satış: 52,5780 TL

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Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
23 Mayıs 2025 itibarıyla gram altın serbest piyasada 4.159 TL'den satılıyor.
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#Ekonomi
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