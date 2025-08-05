Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz kararı, küresel piyasalardaki dalgalanmayı artırırken yatırımcıların gözü döviz kurlarına çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto varlıklar üzerindeki etkisi her geçen gün daha fazla hissedilen bu kararın ardından, döviz piyasasında temkinli bir seyir izleniyor. Yeni haftaya sakin bir başlangıç yapan İstanbul serbest piyasasında, dolar kuru 5 Ağustos 2025 sabahı itibarıyla 40,68 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Euro ise 47,07 TL civarında alıcı buluyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için dövizdeki anlık değişimlerin kritik olduğu bu dönemde, dolar, euro ve sterlin kurlarındaki gelişmeler dikkatle izleniyor.

5 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,6673 TL

Satış 40,6844 TL

5 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 46,9974 TL

Satış 47,0704 TL

5 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 54,0193 TL

Satış 54,0756 TL

5 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI