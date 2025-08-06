Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta aldığı faiz kararı, küresel piyasalarda yeni bir dalgalanma dönemini beraberinde getirdi. Kararın ardından döviz, altın, borsa ve kripto varlıklarda yön arayışı sürerken, yatırımcılar özellikle dolar kurundaki hareketliliği yakından takip etmeye başladı.

DOLAR GÜNE YATAY BAŞLADI

Yeni haftanın ikinci gününde, 6 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla İstanbul serbest piyasada döviz kurları sınırlı bir yükseliş eğiliminde. Dolar 40,68 TL’den işlem görürken, euro 47,07 TL seviyelerinde alıcı buluyor. İngiliz sterlini ise 55 TL bandına yakın bir seviyede seyrediyor.

YATIRIMCILAR DİKKATLİ, PİYASALAR GÖZLEMLEME MODUNDA

Piyasalarda genel olarak temkinli bir hava hâkim. Özellikle Fed’in para politikasına dair bir sonraki adımı beklenirken, yatırımcılar kısa vadeli kararlarını anlık kurlara göre şekillendiriyor. Ekonomi çevreleri, yaz aylarının ikinci yarısında döviz kurlarında yukarı yönlü bir baskının devam edebileceğini değerlendiriyor. Dövizdeki her kıpırdanmanın önemli olduğu son günlerde, gözler yeniden merkez bankalarının atacağı adımlara çevrilmiş durumda. İşte para piyasalarından son veriler...

6 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,6492 TL

Satış 40,6997 TL

6 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 47,0556 TL

Satış 47,1976 TL

6 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 54,1282 TL

Satış 54,2204 TL

6 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI