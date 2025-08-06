Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta aldığı faiz kararı, küresel piyasalarda yeni bir dalgalanma dönemini beraberinde getirdi. Kararın ardından döviz, altın, borsa ve kripto varlıklarda yön arayışı sürerken, yatırımcılar özellikle dolar kurundaki hareketliliği yakından takip etmeye başladı.
Yeni haftanın ikinci gününde, 6 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla İstanbul serbest piyasada döviz kurları sınırlı bir yükseliş eğiliminde. Dolar 40,68 TL’den işlem görürken, euro 47,07 TL seviyelerinde alıcı buluyor. İngiliz sterlini ise 55 TL bandına yakın bir seviyede seyrediyor.
Piyasalarda genel olarak temkinli bir hava hâkim. Özellikle Fed’in para politikasına dair bir sonraki adımı beklenirken, yatırımcılar kısa vadeli kararlarını anlık kurlara göre şekillendiriyor. Ekonomi çevreleri, yaz aylarının ikinci yarısında döviz kurlarında yukarı yönlü bir baskının devam edebileceğini değerlendiriyor. Dövizdeki her kıpırdanmanın önemli olduğu son günlerde, gözler yeniden merkez bankalarının atacağı adımlara çevrilmiş durumda. İşte para piyasalarından son veriler...
Alış 40,6492 TL
Satış 40,6997 TL
Alış 47,0556 TL
Satış 47,1976 TL
Alış 54,1282 TL
Satış 54,2204 TL