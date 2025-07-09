Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz döviz kurları

Dolar kuru yeni haftanın açılışını 40 TL üzerine çıkarak yapmıştı. Böylece psikolojik sınır aşıldı. Dolar Bugün de sınırlı yükselişle güne başlarken euro ve sterlin kurları düşüş eğilimnde . Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz 2025 döviz kurları...

Dolar kuru yeni hafta ortası itibarıyla yükseliş eğilimi sürdürürken dün kırdığı psikolojik 40 TL sınırının hemen üzerinde sınırlı yükseliş eğiliminde . Euro ve sterlin kurları ise 9 Temmuz Çarşamba gününe sınırlı düdüşle başladı. Peki, 9 Temmuz 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve para piyasaları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (9 TEMMUZ 2025)

Dolar alış: 40,0416 TL

Dolar satış: 40,0510 TL

9 TEMMUZ EURO KAÇ TL

Euro alış: 46,9134 TL

Euro satış: 46,9524 TL

9 TEMMUZ STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,3519 TL

Sterlin satış: 54,4197 T

9 TEMMUZ 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI