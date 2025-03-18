Dolar bugün ne kadar oldu? İşte euro, sterlin dolar fiyatı ve 18 Mart döviz kurları

Dolar kuru geçen hafta kırdığı rekorların ardından yeni haftayı da yukarı yönlü açmıştı. Kur sınırlı düşüş ve ilerleyişle dalgalı bir seyir izliyor. Euro yeniden 40 lira rekorunun hemen üstünde konumlandı. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 18 Mart güncel döviz kurları...

Küresel ölçekte etkili olan yüksek enflasyon ve buna bağlı resesyon endişeleri döviz kurları üzerinde dalgalanma etkisi yapıyor. ABD Doları gelişmekte olan ülke piyasalarında sınırlı ilerlemesini sürdürürken euro da kısa süre önce aştığı 40 lira barajının üzerinde fiyatlanmış durumda. Yatırımcılar kafasındakiu sorular ise şunlar: Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? İşte 18 Mart 2025 Salı güncel döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (18 MART 2025)

Dolar alış: 36,6447 TL

Dolar satış: 36,6621 TL

18 MART EURO KAÇ TL?

Euro alış: 40,0079 TL

Euro satış: 40,0507 TL

18 MART STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 47,5698 TL

Sterlin satış: 47,6213 TL

18 MART DÖVİZ KURLARI