Dolar bugün ne kadar oldu? 22 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru haftanın ikinci gününü yine sınırlı yükselişle açtı. Euro ve sterlin dünkü sert yükselişin ardından yatay pozisyonda . Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 22 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

ABD'nin yeni gümrük tarifeleriyle birlikte küresel ticaret savaşları yeniden başlarken piyasalardaki çalkantı da devam ediyor. Finansal belirsizlik ortamı, yatırımcıların yön belirlemesini zorlaştırıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma tüm dünyada olduğgu gibi Türkiye’deki yatırım araçlarını da etkisi altına almış durumda. Bu gelişmelerin gölgesinde döviz kurlarında gözlemlenen hareketlilik, gelişmiş ülkelere ait para birimlerinin değer kazanmasına neden olurken, birçok ülkenin para biriminde ise düşüş yaşanıyor. Haftanın ikinci gününde dolar kuru sınırlı yükseliş görünümünde. Euro ve sterlin ise dünkü yükselişin ardındanh ateşini kaybetti. İşte 22 Nisan 2025 döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (22 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,2458TL

Dolar satış: 38,2542 TL

22 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 44,1296 TL

Euro satış: 44,1445 TL

22 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 512665 TL

Sterlin satış: 51,3108 TL

22 NİSAN DÖVİZ KURLARI