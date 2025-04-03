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 | Suat Vilgen

Dolar durdu, euro ve sterlin yükseldi! Para piyasaları Trump ile sallandı | 3 Nisan güncel döviz kurları

Dolar kuru 38 TL bandının hemen altında yatay seyrini sürdürüyor. Trump'ın merakla beklenen gümrük tarifeleri açıklamasının ardından euro ise sert bir çıkış sergiledi. Sterlin ve başka para birimlerinde de benzer bir etki görüldü. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 3 Nisan döviz kurları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 07:15
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 07:26

Başta dolar kuru olmak üzere döviz fiyatlarında son günlerde sakin bir seyir hakimdi. Yurt içi ve yurt dışında yaşanan politik gelişmelerle geçtiğimiz haftalarda dalgalanan dolar kuru başta ABD Başkanı Donald Trump'ın son gümrük tarifesi açıklaması sonrası küçük çaplı bir dalgalanma daha yaşadı. Dolar poisyonunu korurken Avrupa dövizleri arttı. Euro bir gecede yüzde 1,18 prim yaparken, sterlin ve İsviçe frangı da dahil ABD'ye ihracat yapan birçok ülkenin para birimi değer kazandı. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL İşte 3 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

Dolar durdu, euro ve sterlin yükseldi! Para piyasaları Trump ile sallandı | 3 Nisan güncel döviz kurları

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (3 NİSAN 2025)

Dolar alış: 37,9194 TL

Dolar satış: 37,9499 TL

Dolar durdu, euro ve sterlin yükseldi! Para piyasaları Trump ile sallandı | 3 Nisan güncel döviz kurları

3 NİSAN EURO KAÇ TL

Euro alış: 41,3230 TL

Euro satış: 41,7077 TL

Dolar durdu, euro ve sterlin yükseldi! Para piyasaları Trump ile sallandı | 3 Nisan güncel döviz kurları

3 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 49,5987 TL

Sterlin satış: 49,8085 TL

Dolar durdu, euro ve sterlin yükseldi! Para piyasaları Trump ile sallandı | 3 Nisan güncel döviz kurları

3 NİSAN DÖVİZ KURLARI

Dolar durdu, euro ve sterlin yükseldi! Para piyasaları Trump ile sallandı | 3 Nisan güncel döviz kurları

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN NE KADAR?
3 Nisan 2025 itibarıyla gram altın fiyatı 3.840 TL seviyesinde.
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