Dolar düşüşte, euro tırmanışa geçti! İşte 19 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 19 Ocak Pazartesi günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar haftayı düşüşle açarken, euro yükselişe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,2608
Satış (TL): 443,2687
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,3194
Satış (TL): 50,3865