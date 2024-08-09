Dolar endeksi güçlendi! Dolar/TL için günün ilk rakamları belli oldu: İşte döviz piyasalarında son durum
ABD işsizlik başvuruları verilerinin ekonomik gerileme endişelerini hafifletmesiyle geçtiğimiz hafta dibi gören dolar endeksi haftalık zirvesini test etti. Haftanın son işlem gününde dolar/TL güne 33 lira bandının üzerinde başladı. İşte tüm detaylar...
Dolar endeksi pazartesi günü borsalarda yaşanan krizle 102 bandına kadar gerileyerek diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. Dolar endeksi haftanın son işlem gününde ABD'den gelen iş gücü verileriyle toparlanarak 103.8 seviyesine çıktı. Dolar/TL cuma gününe Kapalıçarşı piyasalarında 33,47 liradan başladı.
DOLAR ENDEKSİNDE ILIMLI YÜKSELİŞ
ABD işsizlik başvurularının beklentilerin altında gelmesi resesyon korkularını hafifletirken dolar endeksini güçlendirdi. Endeks cuma günü 103,2 seviyesine geldi.
İşsizlik maaşı başvuruları 240’lük tahminlerin altında kaldı. İlk işsizlik başvuruları geçen hafta 17 bin düşerek 233 bine gerileyerek 11 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.
Verilerin ardından piyasalar FED’in faiz oranı indirimlerine yönelik beklentilerini geri çekti. Haftanın başında indirimlerin yüzde 69 eylül ayında başlayacağı beklentileri kuvvetlenmişti. Verilerin ardından bu oran yüzde 54’e kadar düştü.
Dolar, pazartesi günkü satış dalgasının ardından piyasanın kayıplarını telafi etmesiyle haftayı çok az değişiklikle kapatmaya hazırlanıyor. Güvenli liman yen ve İsviçre frangı, iyileşen makroekonomik görünümle son zirvelerden geri çekildi.
DOLAR/TL İÇİN YENİ RAKMALAR BELLİ OLDU
Yurt içi piyasalarda dolar/TL yatay seyirde yoluna devam etti. Dolar/TL 33,58 liradan güne başladı. Sterlin 42,86 lira olurken euro 36,72 TL'den son işlem gününe başladı.