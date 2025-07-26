Dolar, Euro bugün ne kadar? İşte 26 Temmuz döviz piyasasında son durum

Döviz piyasalarındaki hareketlilik, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü de ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra ithalat ve ihracat yapan firmalar da başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor.

DOLAR VE EURO’DA SON DURUM

Kurlarda yaşanan her gelişme, vatandaşların günlük harcamalarından şirketlerin uzun vadeli planlamalarına kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle döviz fiyatlarına yönelik ilgi, hem finans çevrelerinde hem de vatandaşlar arasında oldukça yüksek.

"1 Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" gibi aramalar, günün en çok sorgulanan başlıkları arasında öne çıkarken, kur cephesindeki hareketlilik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası adımları açısından da önemli ipuçları taşıyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (26 TEMMUZ 2025)

Dolar alış: 40,5256 TL

Dolar satış: 40,5862 TL

EURO NE KADAR? (26 TEMMUZ 2025)

Euro alış: 47,6148 TL

Euro satış: 47,7946 TL

STERLİN KAÇ TL? (26 TEMMUZ 2025)