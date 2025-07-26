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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Dolar, Euro bugün ne kadar? İşte 26 Temmuz döviz piyasasında son durum

Döviz kurları, 26 Temmuz 2025 Cumartesi sabahı da ekonomi gündeminin odağında yer alıyor. Özellikle dış ticaretle ilgilenen kesimler ve yatırımcılar, Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değerini dikkatle takip ediyor. Haftanın son işlem gününü geride bırakırken, birçok kişi “Dolar ne kadar oldu?”, “Euro kaç TL?” gibi sorularla döviz piyasasındaki son gelişmeleri araştırıyor. İşte 26 Temmuz itibarıyla güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 09:37

Döviz piyasalarındaki hareketlilik, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü de gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra ithalat ve ihracat yapan firmalar da başta ve Euro olmak üzere döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor.

DOLAR VE EURO’DA SON DURUM

Kurlarda yaşanan her gelişme, vatandaşların günlük harcamalarından şirketlerin uzun vadeli planlamalarına kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle döviz fiyatlarına yönelik ilgi, hem finans çevrelerinde hem de vatandaşlar arasında oldukça yüksek.

"1 Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" gibi aramalar, günün en çok sorgulanan başlıkları arasında öne çıkarken, kur cephesindeki hareketlilik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın () adımları açısından da önemli ipuçları taşıyor.

Dolar, Euro bugün ne kadar? İşte 26 Temmuz döviz piyasasında son durum

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (26 TEMMUZ 2025)

  • Dolar alış: 40,5256 TL
  • Dolar satış: 40,5862 TL
Dolar, Euro bugün ne kadar? İşte 26 Temmuz döviz piyasasında son durum

EURO NE KADAR? (26 TEMMUZ 2025)

  • Euro alış: 47,6148 TL
  • Euro satış: 47,7946 TL
Dolar, Euro bugün ne kadar? İşte 26 Temmuz döviz piyasasında son durum

STERLİN KAÇ TL? (26 TEMMUZ 2025)

  • Sterlin alış: 54,5292 TL
  • Sterlin satış: 54,6236 TL
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