Dolar Euro Kapalıçarşı fiyatında yukarı ibre! 19 Haziran 2024 Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum anlık

19 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:42

Canlı altın fiyatları yükselmeye başladı! 19 Haziran anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2024

Canlı altın fiyatları yükselmeye başladı! 19 Haziran anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2024

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler döviz yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor.

19 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor.

19 Haziran Çarşamba Dolar ve Euro'da yukarı ibre sinyalleri geldi.

Haftanın 3. günü olan 19 Haziran 2024 günü Kapalıçarşı döviz fiyatları milyonlarca yatırımcı tarafından araştırılıyor.

EURO DOLAR KAÇ TL?

Son kapanışını 32.50 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 32.53 liradan, satış fiyatı ise 32.65 liradan işlem görüyor.

Bir önceki kapanışını 34.9669 TL'den yapan Euro şu anda 34.98 TL alış ve 35.10 TL satış fiyatına sahip.

ABD Doları: 32,53 (Alış) - 32,65 (Satış)

EURO: 34,98 (Alış) - 35,10 (Satış)

STERLİN: 40,76 (Alış) - 40,97 (Satış)

19 HAZİRAN KAPALIÇARŞI DÖVİZ KURU FİYATI

İsviçre Frangı 36,7759 - 36,79820,05

Japon Yeni 0,2068 - 0,2057

Suudi Arabistan Riyali 8,5477 - 8,5905

Danimarka Kronu 4,6168 - 4,6399

Avustralya Doları 21,3920 - 21,499

Kanada Doları 23,3812 - 23,4984

İsveç Kronu 3,0761 - 3,0915

Ruble 0,3719 - 0,3737