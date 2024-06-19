Dolar Euro Kapalıçarşı fiyatında yukarı ibre! 19 Haziran 2024 Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum anlık
Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri araştırılıyor. Anlık 19 Haziran döviz kurundaki en güncel gelişmeler, Dolar alım ve satım fiyatları belli oldu. Haftanın 3. günü olan 19 Haziran 2024 günü Kapalıçarşı döviz fiyatları milyonlarca yatırımcı tarafından araştırılıyor.
Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler döviz yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor.
19 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor.
19 Haziran Çarşamba Dolar ve Euro'da yukarı ibre sinyalleri geldi.
Haftanın 3. günü olan 19 Haziran 2024 günü Kapalıçarşı döviz fiyatları milyonlarca yatırımcı tarafından araştırılıyor.
EURO DOLAR KAÇ TL?
Son kapanışını 32.50 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 32.53 liradan, satış fiyatı ise 32.65 liradan işlem görüyor.
Bir önceki kapanışını 34.9669 TL'den yapan Euro şu anda 34.98 TL alış ve 35.10 TL satış fiyatına sahip.
ABD Doları: 32,53 (Alış) - 32,65 (Satış)
EURO: 34,98 (Alış) - 35,10 (Satış)
STERLİN: 40,76 (Alış) - 40,97 (Satış)
19 HAZİRAN KAPALIÇARŞI DÖVİZ KURU FİYATI
İsviçre Frangı 36,7759 - 36,79820,05
Japon Yeni 0,2068 - 0,2057
Suudi Arabistan Riyali 8,5477 - 8,5905
Danimarka Kronu 4,6168 - 4,6399
Avustralya Doları 21,3920 - 21,499
Kanada Doları 23,3812 - 23,4984
İsveç Kronu 3,0761 - 3,0915
Ruble 0,3719 - 0,3737