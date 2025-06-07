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 | Bengü Sarıkuş

Dolar - Euro ve Sterlin bugün kaç lira? 7 Haziran Cumartesi güncel döviz kurları

Döviz kurundaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Dolar - Euro ve Sterlin bugün kaç lira? İşte 7 Haziran 2025 Cumartesi günü döviz kurlarında son durum...

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Dolar - Euro ve Sterlin bugün kaç lira? 7 Haziran Cumartesi güncel döviz kurları
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 09:01

7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla döviz piyasalarında Amerikan Doları, Euro ve İngiliz Sterlini'nin Türk Lirası karşısındaki değerleri şu şekilde...

Dolar - Euro ve Sterlin bugün kaç lira? 7 Haziran Cumartesi güncel döviz kurları

Haftanın son işlem gününde döviz piyasalarında sınırlı yükselişler dikkat çekti. 7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla Amerikan Doları, Euro ve İngiliz Sterlini'nin Türk Lirası karşısındaki değerlerinde küçük çaplı artışlar yaşandı.

Dolar - Euro ve Sterlin bugün kaç lira? 7 Haziran Cumartesi güncel döviz kurları

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN (TCMB) AÇIKLADIĞI RESMİ KURLARA GÖRE:

Dolar alış kuru 39,0575 TL, satış kuru 39,1279 TL,

Euro alış kuru 44,4673 TL, satış kuru 44,5474 TL,

Sterlin alış kuru 52,7484 TL, satış kuru ise 53,0234 TL olarak belirlendi.

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