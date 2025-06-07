Dolar - Euro ve Sterlin bugün kaç lira? 7 Haziran Cumartesi güncel döviz kurları

İstanbul
Döviz kurundaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Dolar - Euro ve Sterlin bugün kaç lira? İşte 7 Haziran 2025 Cumartesi günü döviz kurlarında son durum...
7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla döviz piyasalarında Amerikan Doları, Euro ve İngiliz Sterlini'nin Türk Lirası karşısındaki değerleri şu şekilde...
Haftanın son işlem gününde döviz piyasalarında sınırlı yükselişler dikkat çekti. 7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla Amerikan Doları, Euro ve İngiliz Sterlini'nin Türk Lirası karşısındaki değerlerinde küçük çaplı artışlar yaşandı.
Dolar alış kuru 39,0575 TL, satış kuru 39,1279 TL,
Euro alış kuru 44,4673 TL, satış kuru 44,5474 TL,
Sterlin alış kuru 52,7484 TL, satış kuru ise 53,0234 TL olarak belirlendi.