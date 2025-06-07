Dolar - Euro ve Sterlin bugün kaç lira? 7 Haziran Cumartesi güncel döviz kurları

Döviz kurundaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Dolar - Euro ve Sterlin bugün kaç lira? İşte 7 Haziran 2025 Cumartesi günü döviz kurlarında son durum...