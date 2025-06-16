Dolar, euro ve sterlin haftaya yükselişle başladı? İşte 12 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Döviz kurları, Orta Doğu'daki patlak veren İsrail - İran savaşının gölgesinde yeni haftayı dikkat çekici bir hareketlilikle açtı. Yatırım açısından en gözde para birimleri dolar, euro ve sterlin haftaya yükselişle başladı. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? Euro ve sterlin fiyatı kaç TL? İşte 16 Haziran 2025 döviz kurları...

Orta Doğu'da tırmanan İsrail - İran gerilimi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını artırırken döviz kurları haftaya yükselişle başladı. Jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları yeniden dövize yönlendirirken, dolar, euro ve sterlin kurunda dikkat çekici hareketler gözlendi. Yurt içinde de gözler, hafta başından itibaren yükseliş trendine giren döviz piyasasına çevrildi. Özellikle doların ılımlı da olsa yukarı yönlü seyrini sürdürmesi, piyasaları ve ithalatla bağlantılı sektörleri yakından ilgilendiriyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? İşte 16 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel döviz kurları ve piyasadaki son durum...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (16 HAZİRAN 2025)

Dolar alış: 39,4321 TL

Dolar satış: 39,4843 TL

16 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 45,4144 TL

Euro satış: 45,6871 TL

16 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 53,3619 TL

Sterlin satış: 53,6216 TL

16 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

