Dolar, Euro ve Sterlin kurunda Bayram sessizliği! 16 Haziran döviz fiyatlarında güncel durum

16 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 09:42

Küresel olarak piyasayı etkileyen döviz kurunda özellikle dolar en çok merak edilen oldu.

16 Haziran da altındaki coşku sonrası dolar ve diğer döviz kurlarında da sessizlik meydana geldi.

Borsa kapalı olmasına rağmen brent petrol ve diğer küresel hareketliliğin etkilediği kurları vatandaşlar arama motorunda arattı.

16 HAZİRAN DOLAR, EURO VE STERLİN FİYATLARI

Anlık takip için güncel fiyatlar ise önceki güne aynı fiyatla devam etti.

ABD Doları: 32,74 (Alış) - 32,78 (Satış)

EURO: 35,02 (Alış) - 35,16 (Satış)

STERLİN: 40,68 (Alış) - 40,88 (Satış)

1 DOLAR = 32,78 TL

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon dalgalanmasının önüne geçmek için risk senaryosunu çizdi. ABD'de açıklanan ÜFE veri sonrası küresel piyasalarda yavaşlama yaşandı. Ancak uzmanlar ikinci bir faiz indirme kararı karşısında dengelerin değişeceğini hatırlattı.

Ekonomilerde sıkı duruş ülkelerin tavrı ve piyasa içindeki harcamaların kısıtlanması, makroekonomik verilerin, ekonomi de yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.