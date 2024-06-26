Dolar fiyatı 33 liraya hazırlanıyor! 26 Haziran Çarşamba serbest piyasada dolar ve euro yükselişte
26 Haziran bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum merak ediliyor. Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. Serbest piyasada sterlin 42.05 TL, Euro 35.55 TL, dolar 32.96 TL'den işlem görüyor. Kapalıçarşı güncel döviz fiyatları belli oldu.
26 Haziran Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatı araştırılmaya devam ediyor.
Dün para birimleri genelinde satıcılı bir seyir izlendi.
TL dolar karşısında %0,1’e yakın değer kaybına uğradı.
Gün içerisinde 33 seviyesi üzerini test eden Dolar/TL paritesi ise günü 32,9498 seviyesinden tamamladı.
Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 281,9 baz puana çıktı.
DOLAR BUGÜN KAÇ TL?
Piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.
Dün dolar kuru, tüm zamanların rekorunu kırarak 33 TL'yi gördü.
Bugün ise İstanbul serbest piyasada dolar 32,9890 liradan işlem görüyor.
EURO KAÇ PARA?
Türkiye'nin enflasyon ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar, Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısında değer kazanmasına sebep oluyor.
Euro 35,55 liradan güne başlayarak yükselişini sürdürüyor.
Serbest piyasada sterlin ise 42.05 TL oldu.