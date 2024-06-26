Dolar fiyatı 33 liraya hazırlanıyor! 26 Haziran Çarşamba serbest piyasada dolar ve euro yükselişte

26 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:26

26 Haziran Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatı araştırılmaya devam ediyor.

Dün para birimleri genelinde satıcılı bir seyir izlendi.

TL dolar karşısında %0,1’e yakın değer kaybına uğradı.

Gün içerisinde 33 seviyesi üzerini test eden Dolar/TL paritesi ise günü 32,9498 seviyesinden tamamladı.

Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 281,9 baz puana çıktı.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Dün dolar kuru, tüm zamanların rekorunu kırarak 33 TL'yi gördü.

Bugün ise İstanbul serbest piyasada dolar 32,9890 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ PARA?

Türkiye'nin enflasyon ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar, Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısında değer kazanmasına sebep oluyor.

Euro 35,55 liradan güne başlayarak yükselişini sürdürüyor.

Serbest piyasada sterlin ise 42.05 TL oldu.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI