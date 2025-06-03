Dolar fiyatı enflasyon rakamları öncesi düşüşte! İşte 3 Haziran 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Döviz piyasaları, son zamanlarda küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının aldığı faiz kararları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle hareketliliğini koruyor. Söz konusu faktörler, başta dolar, euro ve sterlin olmak üzere ana para birimlerinde yaşanan değişimleri daha da önemli hale getiriyor. Doların yukarı yönlü hareketine yönelik beklentiler devam ederken, euro ve sterlinin izlediği rota da piyasalar tarafından dikkatle analiz ediliyor.

ENFLASYON RAKAMLARI ÖNCESİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Döviz piyasaları 3 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla, öğlen saatlerinde açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Bu gelişme öncesi piyasalar günü düşüyle açtı. Dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere birçok yabancı para birimi TL karşısında aşağı yönlü bir ivme gösteriyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro, sterlin kaç TL? İşte 3 Haziran 2025 güncel döviz kurları…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (3 HAZİRAN 2025)

Dolar alış: 39,1183 TL

Dolar satış: 39,1955 TL

3 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 44,6901 TL

Euro satış: 44,8048 TL

3 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 52,8889 TL

Sterlin satış: 53,0516 TL

3 HAZİRAN DÖVİZ KURLARI