Dolar fiyatı enflasyon rakamları öncesi düşüşte! İşte 3 Haziran 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar fiyatı bugün öğe saatlerinde açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları öncesi düşüş eğiliminde güne başladı. Birçok döviz biriminde de görünüm benzer. İşte 3 Haziran 2025 güncel döviz kurları…
Döviz piyasaları, son zamanlarda küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının aldığı faiz kararları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle hareketliliğini koruyor. Söz konusu faktörler, başta dolar, euro ve sterlin olmak üzere ana para birimlerinde yaşanan değişimleri daha da önemli hale getiriyor. Doların yukarı yönlü hareketine yönelik beklentiler devam ederken, euro ve sterlinin izlediği rota da piyasalar tarafından dikkatle analiz ediliyor.
Döviz piyasaları 3 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla, öğlen saatlerinde açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Bu gelişme öncesi piyasalar günü düşüyle açtı. Dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere birçok yabancı para birimi TL karşısında aşağı yönlü bir ivme gösteriyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro, sterlin kaç TL? İşte 3 Haziran 2025 güncel döviz kurları…
Dolar alış: 39,1183 TL
Dolar satış: 39,1955 TL
Euro alış: 44,6901 TL
Euro satış: 44,8048 TL
Sterlin alış: 52,8889 TL
Sterlin satış: 53,0516 TL