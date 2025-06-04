Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 4 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında hareketlilik, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz adımları ve artan jeopolitik gerilimler gibi unsurların etkisiyle devam ediyor. Bu dinamikler, özellikle dolar, euro ve sterlin gibi ana para birimlerinde yaşanan dalgalanmaları daha da kritik hale getiriyor. Doların yukarı yönlü seyrine ilişkin beklentiler sürerken, euro ve sterlinin izlediği yön de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. 4 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla dolar güne düşüşle başladı. Peki, bugün dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 4 Haziran 2025 güncel döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (4 HAZİRAN 2025)

Dolar alış: 39,1283 TL

Dolar satış: 39,1462 TL

4 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 44,6819 TL

Euro satış: 44,8002 TL

4 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 53,1138 TL

Sterlin satış: 53,2399 TL

4 HAZİRAN DÖVİZ KURLARI