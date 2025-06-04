Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 4 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar fiyatı güne düşüş eğiliminde güne başladı. Euro ve sterlin kuru ise sınırla yükseliş eğiliminde. İşte 4 Haziran 2025 güncel döviz kurları…
Döviz piyasalarında hareketlilik, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz adımları ve artan jeopolitik gerilimler gibi unsurların etkisiyle devam ediyor. Bu dinamikler, özellikle dolar, euro ve sterlin gibi ana para birimlerinde yaşanan dalgalanmaları daha da kritik hale getiriyor. Doların yukarı yönlü seyrine ilişkin beklentiler sürerken, euro ve sterlinin izlediği yön de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. 4 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla dolar güne düşüşle başladı. Peki, bugün dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 4 Haziran 2025 güncel döviz kurları...
Dolar alış: 39,1283 TL
Dolar satış: 39,1462 TL
Euro alış: 44,6819 TL
Euro satış: 44,8002 TL
Sterlin alış: 53,1138 TL
Sterlin satış: 53,2399 TL