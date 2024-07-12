Dolar fiyatı güçlü duruşunu koruyor yeni yeri 33 TL! İngiliz sterlini ve euro TL karşısında zirvede

12 Temmuz 2024 09:38 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 09:37

Dolar TL fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde hareket ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için dolar, euro ve sterlin fiyatını yakından takip ediyor. Avrupa'daki seçimlerin ardından İngiliz sterlini ve euro, dolar karşısında kazançlarını genişletti. Serbest piyasada bu sabah dolar 33,04 sınırını aştı. İşte 12 Temmuz 2024 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları.

EURO STERLİN FİYATLARI BUGÜN KAÇ LİRA?

12 Temmuz 2024 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları piyasayı yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor.

İngiliz sterlini ve euro, Türk lirası karşısında ise tüm zamanların yeni zirvesine geldi.

Serbest piyasada bu sabah euro 35,94, İngiliz Sterlini 42,66 TL'den işlem görüyor.

1 DOLAR KAÇ TL?

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan doların bugünkü fiyatı 33 lira seviyesinin üstünde. 33,04'ten işlem gören Dolar TL için belirsizlik de sürüyor.

Son olarak Fitch, yıl sonu Dolar/TL tahminini 36 TL olarak güncellemişti.

KAPALIÇARŞI DÖVİZ FİYATLARI 12 TEMMUZ