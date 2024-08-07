Dolar fiyatı güne düşüşle başladı! 7 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve diğer döviz kurları

07 Ağustos 2024 06:59 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 07:17

Altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor! İşte 7 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

Altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor! İşte 7 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

Ağustos ayının ilk gününe göre dolar 0,24 TL artarak yüzde 0,72 değer kazanan dolar kuru dün 33,30 bandında yaptığı açılışın ardından akşam saatlerinde 33.60 seviyesini görmüştü.

Gelen rekorun ardından yatırımcılar gözünü dolar kuru üzerine çevirdi.

Nitekim yılbaşı başlangıç değerine (29.7714 TL) göre dolar 3,60 lira artarak yüzde 12,03 oranında değer kazanan dolar fiyatı yeni güne ise düşüşle başladı.

Peki bugün dolar ne kadar oldu?

BUGÜN (7 AĞUSTOS) DOLAR NE KADAR?

Serbest piyasada dolar bugün 33.52'den işlem görüyor. Euro 36,67'den alıcı bulurken, sterlin ise 42,69 seviyesinde.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından bugün risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle karışık bir seyrin öne çıktığını belirtiyor.

Bu da doların gün için de dalgalanmalar yaşayabileceği anlamını taşıyor.

7 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI