Dolar fiyatı güne düşüşle başladı! 7 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve diğer döviz kurları
Dolar fiyatı uzun süre 33 lira bandının altında seyrettikten sonra temmuzun son haftasında çıkış trendine girdi. 33 liranın üzerinde fiyatlanan dolar kuru dün akşam saatlerinde 33.60'a kadar çıkarak rekor kırdı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ağusto dolar kuru. Euro, sterlin fiyatı ve diğer döviz fiyatları
Ağustos ayının ilk gününe göre dolar 0,24 TL artarak yüzde 0,72 değer kazanan dolar kuru dün 33,30 bandında yaptığı açılışın ardından akşam saatlerinde 33.60 seviyesini görmüştü.
Gelen rekorun ardından yatırımcılar gözünü dolar kuru üzerine çevirdi.
Nitekim yılbaşı başlangıç değerine (29.7714 TL) göre dolar 3,60 lira artarak yüzde 12,03 oranında değer kazanan dolar fiyatı yeni güne ise düşüşle başladı.
Peki bugün dolar ne kadar oldu?
BUGÜN (7 AĞUSTOS) DOLAR NE KADAR?
Serbest piyasada dolar bugün 33.52'den işlem görüyor. Euro 36,67'den alıcı bulurken, sterlin ise 42,69 seviyesinde.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından bugün risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle karışık bir seyrin öne çıktığını belirtiyor.
Bu da doların gün için de dalgalanmalar yaşayabileceği anlamını taşıyor.