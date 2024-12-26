Dolar güçleniyor, Asya piyasalarında bayram havası

26 Aralık 2024 09:42 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:48

Küresel piyasalar yıl sonunu güçlü tamamlıyor! Asya borsaları yükselişte, dolar iki yılın zirvesinde. Bitcoin geri çekilirken, petrol ve altın fiyatları artışta. Piyasalar FED'in faiz kararlarını yakından izliyor.

Asya hisse senetleri, Noel tatilinin etkisiyle azalan işlem hacimlerine rağmen haftalık kazançlarını artırmaya devam etti. ABD doları ise iki yılın zirvesine yakın bir seviyede güçlenerek piyasaları etkilemeye devam ediyor.

FED​'İN FAİZ KARARLARI TAKİPTE

Yıl sonuna yaklaşırken yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarına odaklanmış durumda. FED Başkanı Jerome Powell’ın yılın son toplantısında faiz indirimlerinin sınırlı olacağı mesajını vermesi, doların değer kazanmasına neden oldu. Bu durum, altın ve emtia fiyatlarında baskı oluşturdu.

DOLAR​ VE TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

ABD 10 yıllık tahvil faizleri, bu hafta yüzde 4,6’nın üzerine çıkarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar endeksi ise yüzde 2’lik aylık kazançla, küresel para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Japon Yeni, Euro ve Avustralya Doları gibi para birimleri dolar karşısında değer kaybetti.

ASYA VE DÜNYA BORSALARINDA DURUM

Japon Nikkei endeksi, yıl boyunca yüzde 17’den fazla değer kazanarak güçlü bir performans sergiledi. Çin’in Şanghay Bileşik Endeksi de yüzde 10’luk yıllık artışla destekleyici politikaların etkisini gösterdi. Buna karşın, Çin’in bazı önemli borsa endekslerinde hafif düşüşler gözlendi.

Dünya genelinde hisse senetleri, 2024’ü yüzde 17’nin üzerinde kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Bu başarıda, ABD’de yapay zeka yatırımları ve güçlü ekonomik büyümenin etkisi büyük oldu.

BİTCOİN VE EMTİA PİYASALARI

Bitcoin, 100 bin dolar seviyesinden geri çekilerek 98 bin 967 dolardan işlem görüyor. Rusya, uluslararası ticarette Bitcoin gibi dijital para birimlerini kullanmaya başladığını duyurdu. Brent petrolün varil fiyatı 73,71 dolara, altının ons fiyatı ise 2.626 dolara yükseldi.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Küresel piyasalar, ABD’nin ekonomik üstünlüğü ve yapay zekaya dayalı yatırımlar sayesinde yıl sonunu güçlü bir şekilde kapatmaya hazırlanıyor. Ancak FED’in faiz politikaları ve jeopolitik gerilimler, 2025’te piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.