Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte 12 Şubat 2026 güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 12 Şubat Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. ABD'de güçlü istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla dolar yükselişe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Şubat 2026 güncel döviz kuru...

