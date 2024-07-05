Dolar kritik veri öncesi pozisyon aldı! Piyasalarda Powell duruşu etkisi... 5 Temmuz euro ve dolarda son durum
Piyasalarda gözler kritik ABD istihdam verisine odaklandı. Dolar TL ise veri öncesi sakin seyrediyor. Döviz kurlarında son durum yatırımcılar tarafından sıklıkla takip edilirken ABD istihdam verisi piyasaların yönünü belirleyebilir. İşte 5 Temmuz dolar, euro ve sterlin fiyatı.
FED Başkanı Powell’ın konuşması piyasayı rahatlattı.
ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam Değişimi, piyasaları yakından etkileyecek.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını bu seviyelerde ne kadar tutacağının işaretlerinin alınacağı tarım dışı istihdam verisi öncesi dolar sakin seyrediyor.
DOLAR TL KAÇ LİRA??
Dolar baskısı azaldı.
Önem derecesi yüksek olan ABD istihdam verisi beklentilerden saptığı ölçüde hareket olabilir.
Yatay seyrini sürdüren Dolar/TL, güne yükselişle başladı.
Dolar, bugün 32,60 TL bandının hemen üzerinde hareket ederek 32,68 liradan fiyatlanıyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0821 seviyesinde.
EURO FİYATI NE KADAR?
Euro/TL 35,37 lira alış fiyatı, 35,42 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Sterlin/TL kuruna ilişkin piyasa fiyatlamaları ise şöyle;
Alış: 41,14 TL
Satış: 42,18