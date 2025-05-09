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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Dolar kritik virajda! Kan kaybı sürecek mi?

Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları endişelendiriyor. Dolar düşüş trendine girdi mi? sorusuna cevap arayan yatırımcılara uzmanlardan cevap geldi. Uzmanlar, ABD ekonomisinde yaklaşan durgunluk sinyalleriyle birlikte, doların değer kaybının sürebileceği uyarısında bulunuyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 16:05

Doların zayıflayacağına dair tahminler artıyor. Morgan Stanley eski bankacılarından ve Quantum Strategy Başkanı David Roche, dolardaki değer kaybının daha uzun süre devam edeceğini ve ABD ekonomisinin yıl sonuna doğru ciddi bir durgunluk yaşayabileceğini öne sürdü.

TİCARET SAVAŞLARI ABD'NİN İTİBARINA DARBE VURUYOR

Yatırımcıların son dönemde ticaret anlaşmalarına dair iyimserlik yaşadığını kabul eden Roche, bu iyimserliğin kısa süreli olduğunu düşünüyor. Insider'dan Jennifer Sor'un haberine göre Roche, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde doların yüzde 15 ila 20 arasında değer kaybedebileceğini söyledi.

Dolar kritik virajda! Kan kaybı sürecek mi?

Roche'a göre, doların değer kaybının temel nedeni, Trump yönetiminin başlattığı ticaret savaşlarının küresel finans piyasalarındaki ABD imajına ciddi zarar vermesi. Roche, bu sürecin yatırımcıları ABD varlıklarından uzaklaştırdığına dikkat çekiyor ve ekliyor:

"Gümrük tarifeleri, ABD'nin finansal açıdan güvenli liman imajını zedeliyor. Yabancı yatırımcıların parasını ABD'den çıkarmaya başlaması, dolar üzerindeki baskıyı daha da artıracak."

Dolar kritik virajda! Kan kaybı sürecek mi?

YABANCI YATIRIMCILAR GİDEREK UZAKLAŞIYOR

Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana ABD Dolar Endeksi'nin yüzde 8 oranında gerilemiş olması, bu sürecin devam edeceğinin sinyali sayılıyor. Roche, yabancı yatırımcıların ABD piyasalarından çekilme hızının artacağı görüşünde.

Goldman Sachs'ın verilerine göre yabancı yatırımcılar son iki ayda yaklaşık 63 milyar dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Roche, bu rakamın ABD borsalarındaki yabancı payının yaklaşık yüzde 18'i düşünüldüğünde "çok küçük" olduğunu belirtiyor ve çıkışın devam edeceğini öngörüyor.

ABD devlet tahvillerinde yaşanan dalgalanmalar da yatırımcıların ABD varlıklarına olan ilgisinin azaldığının başka bir göstergesi. Bu durum, doların değerini daha fazla baskı altına alabilir.

Dolar kritik virajda! Kan kaybı sürecek mi?

DOLAR, GERÇEK DEĞERİNİN ÇOK ÜZERİNDE

Roche, tahminlerini "gerçek efektif döviz kuru" verilerine dayandırarak doların hala yüksek olduğunu ifade ediyor. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerine göre dolar, Mart ayında 2008 kriz döneminden yaklaşık yüzde 20 daha yüksek bir seviyede seyrediyor.

Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi diğer büyük finans kuruluşları da benzer uyarılarda bulunuyor. Deutsche Bank, dolarda "ayı piyasası" koşullarının başladığını vurgularken Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, doların değer kaybının "ciddi ölçüde derinleşeceğini" öngörüyor.

Dolar kritik virajda! Kan kaybı sürecek mi?

ABD EKONOMİSİ DURGUNLUĞA DOĞRU MU GİDİYOR?

Roche, doların zayıflamasının yakın vadede daha somut etkiler oluşturabileceğini belirtiyor ve 2025 sonuna kadar ABD ekonomisinde durgunluk yaşanabileceği uyarısını yapıyor. ABD Hazinelerine olan talebin azalmasının, hükümetin finansman kaynaklarında sıkıntılar oluşturabileceğine dikkat çeken Roche, Trump'ın "tarifelerin ABD’ye para akışı sağlayacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunuyor:

"Piyasalar, ABD'nin cari bütçe açıklarının tarifelerle finanse edilemeyeceğini anladığında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir."

Bank of America tarafından yapılan bir ankete göre de küresel fon yöneticilerinin yüzde 80'i, piyasalar açısından en büyük riskin ticaret savaşlarının neden olacağı küresel durgunluk olduğuna inanıyor.

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#dolar kuru
#Donald Trump
#dolar yatırımcısı
#Ekonomi
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