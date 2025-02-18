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 | Suat Vilgen

Dolar kuru bugün ne kadar? 18 Şubat güncel döviz kurları

Dolar kuru geçen hafta yaşanan dalgalı seyrin ardından yeni haftayı rekor seviyeden açmıştı. Peki haftanın ikinci gününde durum ne? Bugün dolar ne kadar oldu? İşte 18 Şubat güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 07:17
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 09:11

Dolar kuru başta olmak üzere para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yeni haftanın açılışında dolar rekor kırmış ve dün kapanışta 36.2489'dan işlem görmüştü. Yeni günün ilk verileri de gelirken dolar kurunun sınırlı yükselişini sürdürdüğü gözlemlendi. Buna karşın tüm para birimleri değer kaybı ile günü açtı. İşte 18 Şubat Salı güncel döviz kurları şöyle...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (18 ŞUBAT SALI)

Dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başlayarak zirve yaptı. Dolar fiyatı alış 36,2404 TL ve satış 36,2581 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,9398 TL ve satış 38.9784 TL seviyesinde

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 45,6638 TL, satış 45,7067 TL bandında sınırlı yükselişte.

18 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Sıkça Sorulan Sorular

DOLAR 2025 YIL SONU TAHMİNİ NE KADAR?
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi şubat ayında 42,89 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, şubat anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti.
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