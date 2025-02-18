Dolar kuru bugün ne kadar? 18 Şubat güncel döviz kurları

Dolar kuru başta olmak üzere para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yeni haftanın açılışında dolar rekor kırmış ve dün kapanışta 36.2489'dan işlem görmüştü. Yeni günün ilk verileri de gelirken dolar kurunun sınırlı yükselişini sürdürdüğü gözlemlendi. Buna karşın tüm para birimleri değer kaybı ile günü açtı. İşte 18 Şubat Salı güncel döviz kurları şöyle...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (18 ŞUBAT SALI)

Dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başlayarak zirve yaptı. Dolar fiyatı alış 36,2404 TL ve satış 36,2581 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,9398 TL ve satış 38.9784 TL seviyesinde

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 45,6638 TL, satış 45,7067 TL bandında sınırlı yükselişte.

18 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ KURLARI