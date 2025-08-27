Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, merkez bankalarının aldığı kararlar ve Türkiye’ye dair açıklanan yeni veriler döviz piyasalarında etkisini sürdürüyor. Haftanın üçüncü gününde de sınırlı artış ve düşüşlerle hareket eden kurlar, 27 Ağustos Çarşamba sabahına dalgalı bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön arayışında olduğu bu süreçte güncel seviyeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA GÜNCEL TABLO

Haftanın üçüncü işlem gününde finans piyasaları dengeli bir seyir izliyor. 27 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla dolar Türk lirası karşısında sınırlı bir yükseliş gösterirken, euro ve sterlin güne hafif dalgalanmalarla başladı. Günün ilk rakamları, yatırımcıların döviz piyasasındaki yön arayışını daha iyi anlamasına katkı sağlıyor.

27 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,0409 TL

Satış: 41,0486 TL

27 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,7497 TL

Satış: 47,7781 TL

27 AĞUSTOS 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,2755 TL

Satış: 55,3055 TL

27 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI