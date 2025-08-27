Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar başta olmak üzere döviz kurları haftanın üçüncü gününde de yakından takip ediliyor. Çarşamba sabahına sınırlı yükselişle başlayan doların yanı sıra, euro ve sterlin de hareketli bir görünüm sergiliyor. İşte 27 Ağustos 2025 Çarşamba güncel döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 06:40
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 06:43

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, merkez bankalarının aldığı kararlar ve Türkiye’ye dair açıklanan yeni veriler döviz piyasalarında etkisini sürdürüyor. Haftanın üçüncü gününde de sınırlı artış ve düşüşlerle hareket eden kurlar, 27 Ağustos Çarşamba sabahına dalgalı bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön arayışında olduğu bu süreçte güncel seviyeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

DÖVİZ PİYASALARINDA GÜNCEL TABLO

Haftanın üçüncü işlem gününde finans piyasaları dengeli bir seyir izliyor. 27 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla karşısında sınırlı bir yükseliş gösterirken, euro ve sterlin güne hafif dalgalanmalarla başladı. Günün ilk rakamları, yatırımcıların döviz piyasasındaki yön arayışını daha iyi anlamasına katkı sağlıyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

27 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,0409 TL

Satış: 41,0486 TL

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

27 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,7497 TL

Satış: 47,7781 TL

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

27 AĞUSTOS 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,2755 TL

Satış: 55,3055 TL

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

27 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
ETİKETLER
#Ekonomi
#dolar kuru
#dolar
#döviz kurları
#dolar fiyatı
#euro kuru
#sterlin kuru
#Türk Lirası
#Güncel Döviz Fiyatları
#sterlin fiyatı
#Euro Truck Simulator 2
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.