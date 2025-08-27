Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, merkez bankalarının aldığı kararlar ve Türkiye’ye dair açıklanan yeni veriler döviz piyasalarında etkisini sürdürüyor. Haftanın üçüncü gününde de sınırlı artış ve düşüşlerle hareket eden kurlar, 27 Ağustos Çarşamba sabahına dalgalı bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön arayışında olduğu bu süreçte güncel seviyeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde finans piyasaları dengeli bir seyir izliyor. 27 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla dolar Türk lirası karşısında sınırlı bir yükseliş gösterirken, euro ve sterlin güne hafif dalgalanmalarla başladı. Günün ilk rakamları, yatırımcıların döviz piyasasındaki yön arayışını daha iyi anlamasına katkı sağlıyor.
Alış: 41,0409 TL
Satış: 41,0486 TL
Alış: 47,7497 TL
Satış: 47,7781 TL
Alış: 55,2755 TL
Satış: 55,3055 TL