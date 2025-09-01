Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 1 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Döviz piyasalarında yön arayışı sürüyor. Haftanın ve ayın açılışında yatırımcılar, özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansını yakından izliyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Ağustos ayı boyunca dolar 0,41 lira artışla yüzde 1 oranında yükseldi. Yıl başındaki 35,3663 liralık seviyesinden bu yana toplamda 5,69 lira değer kazanan dolar, yüzde 16,07 artış kaydetti. Geçen yıl aynı dönemde 34,0573 lira olan dolar, bugün 41,0513 liraya çıkarak son bir yılda yüzde 20,54’lük yükseliş gerçekleştirdi.

Euro da benzer şekilde yukarı yönlü hareket etti. Ağustos ayında 0,78 lira artan euro, yüzde 1,66 değer kazandı. Yıl başında 36,4849 lira olan euro, bugün 47,9150 liraya ulaştı. Böylece yılbaşından bu yana 11,43 lira artış göstererek yüzde 31,33 oranında değerlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre euroda yükseliş yüzde 25,91 oldu.

Sterlin tarafında ise Ağustos ayında 1,45 lira artış yaşandı ve yüzde 2,69 oranında değer kazancı görüldü. Yılın başında 43,9782 lira olan sterlin, 11,48 liralık yükselişle 55,4603 liraya ulaştı ve yüzde 26,11 oranında arttı. Geçen yıl 45,1644 lira seviyesinde bulunan sterlin, son bir yılda yüzde 22,80 değer kazandı.

Peki yeni haftanın ve yeni ayın ilk gününde, yani 1 Eylül 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla döviz piyasalarında son tablo ne? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 1 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları:

1 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1399 TL

Satış: 41,1447 TL

1 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 48,1899 TL

Satış: 48,2401 TL

1 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,6623 TL

Satış: 55,7075 TL

1 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI