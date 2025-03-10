Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 10 Mart döviz fiyatları

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününde ne kadar? Euro ve sterlin kuru ne durumda. İşte 10 Mart Pazartesi döviz kurları...

Para piyasaları geçen hafta Fed'in haziran ayında yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahminiyle dalgalı bir seyir izlemişti. Dolar kuru ise sınırlı atımlarla yatay bir seyirde haftayı tamamlamıştı 36.50 seviyesinden haftayı kapatmıştı. Yeni haftanın ilk gününün ilk saatlerinde ise dolar yukarı yönlü ivme gösteriyor. Peki güncel dolar kuru ne kadar oldu? İşte 10 Mart Pazartesi döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR?

ABD Doları (USD): Alış: 36,50 TL - Satış: 36,54 TL

EURO FİYATI NE KADAR?

Euro (EUR): Alış: 39,54 TL - Satış: 39,60 TL

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz Sterlini (GBP): Alış: 47,10 TL, Satış: 47,19 TL

10 MART 2025 PAZAR DÖVİZ KURLARI