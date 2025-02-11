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Ekonomi
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Editor
 | Suat Vilgen

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 11 Şubat döviz kurları, dolar ve euro fiyatı

Dolar kuru, geçen haftanın sonuna doğru yaşadığı sınırlı gerilemenin ardından dün haftayı yükselişle açarak yeniden 36 TL'nin üzerine çıkmıştı. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 11 Şubat güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

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Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 11 Şubat döviz kurları, dolar ve euro fiyatı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 07:45
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 07:49

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki hafta Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisini artırma kararı ile hareketlenmişti. Çıkışa geçen dolar kuru 36 lira barajını aşmış, ancak Trump'ın daha sonra bu kararını  Meksika ve Kanada için 1 aylığına ertelemesiyle dolar yönünü yeniden aşağı çevirmişti. Dolar yeni günde de da yatırımcıların takibinde. Peki Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 11 Şubat güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin  fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (11 ŞUBAT SALI)

Güne yukarı yönlü başlayan dolar kuru alış 35,9923 TL ve satış 36,0321 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,0870 TL ve satış 37.1633 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,4804 TL, satış 44,5623 TL bandında sınırlı yükselişte.

11 ŞUBAT 2025 DÖVİZ KURLARI


 

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ETİKETLER
#dolar kuru
#döviz kurları
#euro kuru
#sterlin kuru
#Ekonomi
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