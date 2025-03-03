Dolar kuru haftayı zirvede açtı! 3 Mart Pazartesi döviz kurları

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününde ne kadar? Euro ve sterlin kuru ne durumda. İşte 3 Mart Pazartesi döviz kurları...

Para piyasaları geçen haftaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahminine yoğunlaşmıştı. Birçok para birimi gerilerken dolar kuru sınırlı ve istikrarlı yükselişini sürdürerek haftayı 36.50'den kapatmıştı. Yeni haftanın ilk gününde de dolar yine rekor seviyeden fiyatlanıdı. Dolar/TL yukarı yönlü sınırlı yükseliş grafiğini tekrarladı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 3 Mart Pazartesi döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (3 MART PAZARTESİ)

Dolar fiyatı yeni haftaya da yukarı yönlü başladı. Dolar kuru alış 36,5041 TL ve satış 36,5214 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 38,0398 TL ve satış 38.0839 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 46,0271 TL, satış 46,0810 TL bandında sınırlı yükselişte.

3 MART GÜNCEL DÖVİZ KURLARI