Dolar kuru kritik bekleyişte! ABD Enflasyon verileri öncesi haftanın ilk döviz kurları belli oldu

08 Temmuz 2024 08:44 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 08:45

Yatırım yapacaklar gram altını 24 ayar mı 22 ayar mı almalı? Kuyumcular cevap verdi

Yatırım yapacaklar gram altını 24 ayar mı 22 ayar mı almalı? Kuyumcular cevap verdi

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları

Dolar kuru geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamına ilişkin açıklamaların ardından cuma günüz kapanışta son olarak 32,68'den işlem görmüştü. Yeni haftada ise başta dolar biriktirenler olmak üzere döviz yatırımcıları ABD'de açıklanması beklenen enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda.

DOLAR NE KADAR?

Hal böyleyken döviz piyasalarından ilk veriler gelmeye başladı. Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe küçük bir düşüşle başladı. Bankalar arası piyasada bugün sabah saatleri itibarıyla dolar fiyatı 32.67 TL seviyesinde konumlanmış durumda.

EURO NE KADAR?

Euro yeni haftaya düşüşle başlarken sabah 8.34 itibarıyla 35.40 liradan alıcı buldu.

8 TEMMUZ 2024 DÖVİZ KURLARI

Öte yandan döviz kurlarının yanı sıra bu hafta içerde sanayi üretimi, işsizlik ve cari açık rakamları dikkatle takip edilecek. Diğer yandan gözler ABD'nin enflasyon rakamlarında olacak. Bu verilerin perşembe günü saat 15:30'da açıklanacak rakam Fed'in politikalarına yön verecek mahiyette olabileceği belirtildi. ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e gerilemesi en büyük beklenti.