Dolar kuru kritik bekleyişte! ABD Enflasyon verileri öncesi haftanın ilk döviz kurları belli oldu
Dolar yatırımcıları hafta içi açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı. Geçtiğimiz haftayı 32.68'den kapatan dolar/TL yeni haftaya küçük bir gerileme ile başladı. İşte 8 Temmuz 2024 dolar fiyatı, euro fiyatı ve diğer döviz kurları...
Dolar kuru geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamına ilişkin açıklamaların ardından cuma günüz kapanışta son olarak 32,68'den işlem görmüştü. Yeni haftada ise başta dolar biriktirenler olmak üzere döviz yatırımcıları ABD'de açıklanması beklenen enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda.
DOLAR NE KADAR?
Hal böyleyken döviz piyasalarından ilk veriler gelmeye başladı. Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe küçük bir düşüşle başladı. Bankalar arası piyasada bugün sabah saatleri itibarıyla dolar fiyatı 32.67 TL seviyesinde konumlanmış durumda.
EURO NE KADAR?
Euro yeni haftaya düşüşle başlarken sabah 8.34 itibarıyla 35.40 liradan alıcı buldu.
8 TEMMUZ 2024 DÖVİZ KURLARI
Öte yandan döviz kurlarının yanı sıra bu hafta içerde sanayi üretimi, işsizlik ve cari açık rakamları dikkatle takip edilecek. Diğer yandan gözler ABD'nin enflasyon rakamlarında olacak. Bu verilerin perşembe günü saat 15:30'da açıklanacak rakam Fed'in politikalarına yön verecek mahiyette olabileceği belirtildi. ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e gerilemesi en büyük beklenti.